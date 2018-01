Afrique: Nigéria-Rwanda - Déclarations d'avant match

Salisu Yusuf (entraîneur du Nigéria)

« On respecte toutes les équipes présentes dans ce tournoi. Il faut faire très attention à toutes les équipes. Nous n'avons pas d'objectif précis.

On va aborder les matchs au fur et à mesure. On jouera à fond nos chances pour passer au deuxième tour, après on verra.

Vous savez, dans le football, il y'a toujours des pressions même en cas de victoires. On va faire le maximum pour essayer de faire mieux que lors des précédentes éditions. On s'est préparé pour ça. Toutes les équipes ont des chances dans ce tournoi ».

Ezenwa Ikechukwu (capitaine Nigéria)

« Tout d'abord, il y'a les conditions climatiques qui sont complètement différentes par rapport au Nigéria. Ici, il fait très froid, mais nous avons pu nous adapter durant quatre premiers jours de notre séjour ici. Le match du Rwanda sera difficile, mais on est là pour réaliser une bonne performance.

Nous avons déjà oublié notre désillusion en 2016. Cela fait partie désormais du passé, même si ça nous a permis d'apprendre. On est dans un groupe un peu difficile, on va essayer de montrer un très bon visage ».

Antoine Hey (entraîneur du Rwanda)

« C'est une organisation exceptionnelle durant ce CHAN. Il y'a des infrastructures intéressantes et qui répondent aux normes internationales.

Nous allons affronter une équipe du Nigéria qu'on connaît. C'est une équipe qui possède de bons joueurs à l'instar des autres équipes de ce groupe.

Il n'y a pas de favori dans ce type de compétition. Regardez l'exemple du Soudan qui a réussi à battre la Guinée et pourtant, le Syli national était favori.

Je suis à la tête de cette équipe du Rwanda depuis juillet 2017 et nous avons disputé pas mal de matchs que ce soit, officiel ou amical.

Donc, on s'est bien préparé. J'ai appris par la presse nigériane que le coach, le gardien de but et d'autres joueurs ont annoncé qu'ils allaient nous battre.

On va voir le jour du match ! Je donne rendez-vous aux rwandais lors du match, lorsqu'ils seront chez eux derrière la télévision avec des cafés et des thés ».

Eric Ndayishimiye (capitaine Rwanda)

« On est venu ici au Maroc pour gagner le tournoi et non pas pour faire du tourisme. Il y'avait des lacunes dans notre équipe que nous avons constaté lors du tournoi de la CECAFA au Kenya. Mais je pense qu'au fil du temps, on s'est corrigé.

On est prêt pour ce tournoi et le premier match face au Nigéria. Le CHAN est une occasion pour nous de démontrer nos qualités. C'est donc une chance importante pour nous et pour les joueurs participants à ce tournoi ».