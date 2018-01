Cote d'Ivoire: Cap Sud Art - Une série d'exposition qui démarre avec les origines des sociétés traditionnelles

« Jeux et sociétés africaines », c'est le thème du premier d'une série de vernissage Qui aura lieu 16 Janvier au 15 Février 2018 au 1er étage du Centre commercial Cap Sud, à Abidjan-Marcory.

Cette première exposition est consacrée aux origines des jeux et sociétés traditionnelles d'Afrique est dénommée « Afrik-Art-Stral ». Qui est le fruit d'une collaboration entre Cap Sud Art et l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans (Aesco).

Ce sont 12 panneaux autoportants de 24 jeux interactifs, retraçant des jeux connus aux moins, exposés sur un site de 155m au cœur du centre commercial Cap Sud.

Une œuvre ancestrale fascinante, renfermant le secret et les origines des sociétés africaines. Notons que l'exposition s'adresse à tout public, à partir du collège.

L'exposition « Jeux et sociétés africaines » se décline sous trois (3) angles. A savoir les jeux de réflexion et de hasard, les jeux éducatifs, les jeux ludiques.

Depuis plus de deux décennies, l'Aesco s'est lancé le défi de rendre la culture scientifique à la portée du plus grand nombre compte tenu du faible intérêt que portaient et continue de porter le grand public et surtout les jeunes pour les sciences.

L'objectif étant d'encourager l'orientation des élèves vers les carrières scientifiques, moteur de l'évolution des sociétés humaines.