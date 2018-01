Sénégal: Dossier en collaboration avec Osiwa - Armp, Ofnac, Ige, Cour des comptes - Ces obstacles qui freinent le contrôle

Pour le rapport de 2015, Saër Niang et son équipe d'enquêteur n'on pas voulu citer des noms sur la gestion des derniers publics, même s'ils relèvent des dysfonctionnements dans la passation de certains marchés. D'autres dossiers, tel que l'affaire Bictogo, celui d'Arcelor Mittal, ou encore la réfection du Building, sont autant d'affaires passées sous silence.

Après la condamnation du fils de l'ancien président, non moins candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) à la prochaine présidentielle, Karim Wade et compagnie pour enrichissement illicite, les sénégalais attendent toujours la poursuite de la traque des biens mal acquis.

Il affirme avoir reçu plus de 11 dossiers instruits par l'Ofnac et qui seraient en train d'être examinés par la Section financière du parquet de Dakar. Cela, au moment où le seul dossier instruit par l'Ige, notamment celui concernant l'affaire Khalifa Sall, a été examiné en un temps record (9 mois).

La multitude d'affaires instruites par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), la fameuse liste de la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), ou encore les marchés de gré à gré pointés par l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), sans oublier les gros dossiers comme celui du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), la réfection du Building, les affaires Bictogo et Petrotim, tous passés sous silence, en disent long.

Par conséquent, il trouve nécessaire de revenir au droit commun avec une séparation complète des organes et des fonctions, à savoir «au procureur général l'exclusivité des poursuites, au rapporteur l'exclusivité de l'instruction et à la formation de délibéré l'exclusivité du jugement».

