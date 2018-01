Sénégal: Mamadou Mame Boye Diao - «Je n'ecarte pas une main exterieure...»

Ce produit qui atteint, selon lui, à cause de la tension, 1100 Fr le Kg. Mieux, il est convaincu que, dans la classe politique, il y a des gens à qui de telles situations profitent, d'autant plus qu'ils les mettent dans l'actif du président Macky Sall. Donc, il campe sur l'idée «qu'il ya des gens que les tensions arrangent».

A son avis, «quand il y a tension, les populations fuient et y laissent leur récolte et ce sont certains gens qui viennent s'en accaparer». Qui plus est, souligne-t-il, les ports de Banjul et de Bissau font beaucoup d'affaires en cette période des noix de Cajou.

Pour cause, le natif de Kolda fait constater que les tensions naissent toujours entre les mois de janvier et de février. Une période, selon lui, qui coïncide avec les récoltes.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

