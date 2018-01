Sénégal: CESTI - Cérémonie de remise d'attestations aux 18 stagiaires du fond d'appui à la presse

En plus, «les produits du CESTI sont fort appréciés et que ces mêmes produits exercent des responsabilités de niveau élevé dans le secteur public que dans le secteur privée, aussi bien au Sénégal que dans plusieurs pays de la sous-région», affirme le professeur Birahim Bouna Niang, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG), et représentant du Recteur de l'UCAD.

C'est une sélection organisée en présence du représentant du ministre de la Communication, du président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal (CDEPS), du secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) mais également de professionnels agréés.

Ainsi parmi ces 18 auditeurs du Fonds d'Appui à la Presse qui ont suivi 9 mois de formation continue, 8 ont opté pour la presse écrite et les 10 autres la radio. D'ailleurs, pour répondre aux nouveaux besoins du métier, cette formation a été élargie au web-journalisme et à l'audionumérique.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.