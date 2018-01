Burundi: Les Burundais sommés de financer les prochaines élections de 2020

Les fonctionnaires sont prêts à participer au financement des élections de 2020. Mais ils critiquent l'absence de concertations préalables sur le montant des contributions, tel que le prévoit le code burundais du travail. "Dans l'ordonnance conjointe des ministres, il est stipulé à l'article 5 qu'un dialogue social sera organisé. Nous avons écrit à ces deux ministres pour qu'il y ait ce dialogue et qu'en attendant les conclusions, ils puissent surseoir à toute retenue sur salaire relative à ces contributions parce que c'est un acte volontaire, nous allons le faire, mais il faudrait qu'il y ait une entente entre ces autorités et les représentants des travailleurs" déplore Tharcisse Gahungu, le président de la Confédération des Syndicats du Burundi, la plus représentative dans le pays.

Le ministère de l'Intérieur a fixé en décembre les montants des contributions. Ils oscillent entre 500 et 5.000F burundais par mois pour les employés dont le salaire varie entre 50.000 et 500.000F.

