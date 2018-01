Burkina Faso: Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme fait le bilan de l'année 2017

«Ce Casem nous permettra d'évaluer notre performance de l'année 2017 afin de mieux orienter nos actions actuelles et futures pour une participation effective à la dynamique de transformation structurelle de l'économie burkinabè prônée par le Plan national de développement économique et social», a indiqué le ministre Sawadogo.

Selon Issouf Sawadogo, beaucoup de bonnes choses ont été réalisées et beaucoup d'objectifs ont été atteints en 2017. Toutefois, l'actuel ministre de la Culture estime qu'il y a quelques secteurs qui n'ont atteint que 50% de leurs activités et d'autres entre 60 et 75%.

«Opérationnalisation de la stratégie nationale de la culture et du tourisme pour une optimisation des performances du secteur», est le thème autour duquel, les différents acteurs du secteur culturel vont se pencher et faire des propositions.

