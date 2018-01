Tunisie: Des mesures d'apaisement annoncées

CSS : Kingsley Eduwo signe pour trois ans et demi Plus »

Cette mesure permettrait selon lui de toucher environ 250.000 familles. Par ailleurs Mohammed Trabelsi a évoqué des plans pour la garantie des soins médicaux et de la réforme du logement, sans malheureusement être plus précis. Pour le Premier ministre tunisien, Yousef Chahed, 2018 serait la dernière «année difficile » du pays.

Mais après avoir réagi fermement dans un premier temps et promis des représailles contre les fauteurs de troubles, le gouvernement a annoncé des réformes. Mohammed Trabelsi, le ministre des Affaires sociales, a ainsi annoncé que le gouvernement proposait d'augmenter les prestations sociales de plus de 50 milliards FCFA.

Le texte instaure également une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les salaires pour renflouer les caisses sociales. Pour les Tunisiens, ces mesures ne sont pas les bienvenues et ils l'ont bruyamment fait savoir en fin de semaine écoulée, à travers des manifestations dans plusieurs villes du pays. Certaines de ces manifestations ont dégénéré et plus de 800 personnes ont été arrêtées.

