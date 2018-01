Mali: Zone industrielle de Koulikoro - Lancement des travaux d'aménagement

« Koulikoro a été l'un des bataillons de notre développement industriel, sa position accessible au-delà de la voie routière, ferroviaire et fluviale, son inestimable potentiel, agricole et minier, sa population active laborieuse, sont autant d'atouts qui n'ont été que faiblement exploités... la fermeture de certaines usines ayant forgé sa réputation et sa prospérité d'antan, constituent aujourd'hui un vide vécu par l'ensemble de la cité » a déclaré le ministre.

Le coût des travaux est évalué à plus de 2, 5 milliards de francs Cfa. Cette infrastructure va permettre la restauration du tissu industriel de Koulikoro et donner à la ville la place qu'elle occupait dans l'échiquier industriel du Mali.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.