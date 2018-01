Tunisie: Souvenirs de mille ans et rêve d'une mémoire vide

Piégé entre le passé et l'avenir

Voici quelques lignes pour étayer le propos : «Mon enfance est un cimetière où sont enterrés des oliveraies à perte de vue, des terrains vagues où on jouait au foot entre poussière et pierraille, des plages désertes roulant des flots d'or sur des flots turquoise, des haies de figuiers de Barbarie hérissés de piquants gardant les jonchées de coquelicots en jupes amarante et de cruelles orties. Ma jeunesse est une amorce de roman avorté, mise au rebut au fond d'un tiroir dont j'ai perdu la clé...On en revient à s'inventer une enfance, faute de la retrouver. Le temps ne se retrouve que dans l'imaginaire».

Résumez, faites fi de la littérature, et vous vous vous retrouverez dans vos propres souvenirs. Mais l'exercice ne s'arrête pas là puisque l'auteur se reprend encore à parler de notre voix intérieure sur cet aujourd'hui qui nous cause tant de malaises, mettant en facteur «un avenir qu'on n'ose plus dire radieux, infesté de puces électroniques, perfusé de kyrielles de câbles reliés à des myriades de terminaux, épié par une armada de radars et de caméras de surveillance, l'oreille aux aguets et l'œil suspicieux».

Voilà, vous y êtes ? Encore un parallèle ? Un voici un quand l'enfant devenu grand se recueille devant le tombeau du père invariablement vénéré : «C'est en moi qu'il repose, d'où il surgit sans s'annoncer au cœur de mes insomnies... La muraille derrière laquelle je m'abritais s'est effondrée avec lui». Oui, chacun d'entre nous aurait pu le dire de la même manière.

Un enfant talentueux

Revenons. Le narrateur se rappelle sa vie d'enfant, intimement assortie au parcours du père alors que les turpitudes de cette époque instable se suivent sans se ressembler dans toutes sortes de configurations, et qui ne fait que les rapprocher encore.

Le voici, en flash back, au kouttab (école coranique) où il apprend les versets sacrés. Sa voix est unique, sa foi est naïve de pureté, comme il sied à un enfant. Son maître Mohieddine en fait l'éloge à son père, Sidi Ali.

Il revoit une ville qui grouille, des soldats qui arrivent à peine de la Première Grande guerre, sains et saufs mais seulement en apparence. D'autres, la plupart, ne reviennent pas et les drames se nouent dans le cœur des mères et, par elles, passent au subconscient collectif. Ces femmes endeuillées, dont sa mère, voient leurs cheveux prématurément blanchir comme par miracle. La vieille ville n'en cesse pas, pour autant, de grouiller. L'enfant talentueux s'intéresse de plus en plus à ce qui l'entoure. Son père l'inscrit à l'école franco-arabe, ce monde inconnu qui le fascinait. Sa voie est tracée.

On se met un peu à rêvasser, pensant pour un moment à d'autres parallèles. Le cinéaste Friedrich Lang nous vient à l'esprit, sûrement parce que son esthétique expressionniste, ses techniques innovantes pour l'époque lui ont valu le titre de «Maître des ténèbres». Ses thèmes récurrents sont repris ici : la pulsion de mort qui mine l'individu et la société, la manipulation, la lutte pour le pouvoir, la violence, la liberté... et surtout l'idée du double.

Car, pour le narrateur tel que cité par Bécheur, aujourd'hui est sans saveur... parce qu'il est incapable de sortir définitivement de l'enfance, entre bénédiction et malédiction, tels que les souvenirs savent si bien nous stigmatiser, entre lui-même et son père, entre enfance et maturité. Un vœu : «J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans... je rêve d'une mémoire vide».

Les lendemains d'hier, 273 p., mouture française

Editions Elyzad, 2017

Disponible à la librairie Al Kitab, Tunis.

Auteur : Sarrah O. BAKRY