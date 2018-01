Congo-Kinshasa: Pour avoir accompli leur mission, des médailles de l'ONU remises à une centaine de policiers de la MONUSCO Sud-Kivu

communiqué de presse

Bukavu, le 12 janvier 2018 - Une centaine d'éléments de l'Unité de Police Formée de l'Egypte (EGY-FPU) et de la Police des Nations Unies (UNPOL) servant à la MONUSCO Bukavu et Uvira ont reçu des médailles de l'ONU, au terme de leur mission au Sud-Kivu. C'était au cours d'une cérémonie organisée au quartier général de la MONUSCO à Bukavu.

Au vu du travail rendu avec professionnalisme et courage, le Vice-Gouverneur Hilaire Kasosa Kikobya a rendu un vibrant hommage non seulement à ces casques bleus, mais à tous les hommes et femmes servant dans les opérations de maintien de la paix dans le monde.

A Bukavu, l'Unité Formée Egyptienne (EGY-FPU) a assuré plus de 1400 patrouilles simples, plus de 600 patrouilles mixtes, une cinquantaine d'escortes de hautes personnalités onusiennes et congolaises ainsi que des diplomates A leur actif également, 10 formations pratiques à l'intention des éléments de la PNC dans le domaine de la gestion des foules et points de contrôle, et ce n'est pas tout.

Ce n'est pas la fin du travail en RDC, note cependant le général Awalé Abdounasir, commissaire de la Police des Nations Unies. Bien au contraire, note le chef de la Police MONUSCO, cette distinction appelle ceux qui continuent de travailler à plus d'engagement, à plus d'abnégation. Ce sont ces qualités que le chef de Bureau de la MONUSCO Sud-Kivu et Maniema M. Karna Soro, a louées chez les policiers décorés ce jour : « toujours disponibles, prêtes à servir, prêtes à se déployer là où besoin est ».

C'est donc avec mérite que les 138 éléments de la Police Formée égyptienne (EGY-FPU) et 16 UNPOL ont reçu leurs médailles des Nations Unies.

Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire d'un camarade de cette unité EGY-FPU, qui était décédé le mercredi 27 décembre 2017 de suite d'une maladie.