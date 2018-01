Tunisie: «Un pas positif mais... »

CSS : Kingsley Eduwo signe pour trois ans et demi Plus »

Taboubi ne nie pas les acquis réalisés par la Révolution, à travers l'instauration de structures démocratiques, telles que l'Instance supérieure indépendante pour les élections, et les avancées réalisées dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la sécurité à même de créer un climat propice à l'investissement et à la création d'emplois.

Le secrétaire général de l'Ugtt demande à l'Etat de créer des instances de contrôle capables de lutter contre l'évasion fiscale, la spéculation et le monopole qui sont, selon lui, les causes de la dégradation du pouvoir d'achat du citoyen.

Dans une déclaration de presse à l'issue de son discours, hier, Place Mohamed Ali, à Tunis, à l'occasion du 7e anniversaire de la Révolution, Taboubi appelle à élaborer, au plus vite, une loi de finances complémentaire. Celle-ci, dit-il, doit prendre en compte les lacunes de la loi de finances 2018, œuvrer pour l'amélioration de la situation des catégories faibles et répondre aux problèmes cruciaux du Tunisien.

