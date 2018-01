Congo-Kinshasa: Un ouf de soulagement alimentaire pour quatre prisons du Sud-Kivu, grâce à la MONUSCO

En attendant les premières récoltes, le gouvernement provincial promet de suppléer, selon ses possibilités et avec l'appui de ses partenaires, aux besoins alimentaires et médicaux des pensionnaires.

Une approche bien accueillie par le Directeur de la prison de Kabare, qui voit en cela l'occasion de combattre l'oisiveté des détenus en les faisant participer à l'exploitation et au travail des champs. Reconnaissant la mauvaise réputation de sa prison sur le plan alimentaire, le Directeur de la prison de Kabare est soulagé qu'une nouvelle ère s'ouvre enfin pour sa prison. Des images des détenus mourant de faim et exposés en pleine rue en septembre dernier avaient circulé sur la toile, attirant l'attention du monde entier sur le problème de malnutrition aigüe dans cette prison. Il espère que, en mettant à profit tout l'espace autour de la prison, grâce à l'appui de la MONUSCO et l'encadrement du CAPES, d'ici au mois de juillet, on ne parlera plus de la famine à Kabare.

Avec des semences améliorées de haricots, maïs, patate douce et de légumes, le Centre d'appui pour la promotion économique et sociale (CAPES), va s'atteler à la culture des variétés précitées. Cette ONG s'occupe normalement de l'encadrement des paysans autour de l'élaboration des micros projets ainsi que dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les bénéficiaires directs sont les pensionnaires des prisons concernées. C'est justement ce groupe qui constitue la main d'œuvre principale que compte utiliser l'ONG CAPES, qui prévoit également d'organiser pour eux des formations en techniques agricoles.

