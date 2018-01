Tunisie: En attendant l'essentiel

Ainsi, le discours développé par le président Caïd Essebsi, marqué par une volonté claire de dépasser la division et les malentendus entre les différents protagonistes politiques et sociaux et un attachement toujours renouvelé au dialogue et à la concertation a-t-il montré que la sortie de crise est à la portée des Tunisiens mais à condition qu'ils comprennent qu'ils sont condamnés à travailler ensemble.

Le chef de l'Etat y a insisté, à plusieurs reprises, dans son allocution d'ouverture de la réunion du Palais de Carthage: «Nous ne pouvons pas être d'accord sur tout mais nous avons le devoir de l'être sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, en l'étape actuelle, est de faire sortir notre pays de la crise, et nous n'avons de chance d'y réussir qu'en nous mobilisant ensemble dans le but de parvenir à une solution qui satisfasse tout le monde».

Sur un autre plan, le train de mesures annoncées par le ministère des Affaires sociales dans le but de venir en aide aux catégories sociales vulnérables (un revenu minimum aux familles nécessiteuses, un logement décent aux familles démunies et une couverture sanitaire pour tous les Tunisiens), en attendant l'annonce des mesures urgentes promises par le président de la République, sont à considérer comme un début de solutions que le gouvernement envisage de mettre en œuvre dans le but d'affronter avec l'efficacité requise la situation actuelle.

Il est une constante à la base de l'action du gouvernement : les solutions conjoncturelles (les aides exceptionnelles) doivent être suivies d'une politique économique et fiscale qui a pour objectif principal d'instaurer une lutte sérieuse et porteuse contre l'évasion fiscale, le commerce parallèle, la contrebande et les professionnels de la spéculation, sans oublier l'éradication de la corruption qui fait perdre à l'Etat des milliards de dinars qu'il se trouve obligé de chercher auprès des bailleurs de fonds étrangers. Les Tunisiens attendent beaucoup de leur gouvernement en termes de volonté politique et de courage pour s'attaquer à ces tares économiques et sociales.

Apaiser les tensions, calmer les esprits, prendre des mesures exceptionnelles imposées par la situation exceptionnelle qui prévaut dans le pays sont de nature à donner au gouvernement Youssef Chahed une bouffée d'oxygène ou un peu de répit.

Et maintenant, il revient à Youssef Chahed et à ceux qui le soutiennent de profiter de l'accalmie qui leur est offerte pour entamer, enfin, les réformes dites douloureuses, celles que tous les gouvernements précédents ont reportées à des dates indéterminées de peur d'en subir les conséquences, à condition qu'elles s'engagent à rétablir la justice sociale et la confiance.