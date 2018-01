Tunisie: Un complexe sportif pour les jeunes de la Cité Ettadhamen

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a inauguré, hier matin, le complexe des jeunes de la cité Ettadhamen (gouvernorat de l'Ariana), dans le cadre de la célébration de la fête de la Révolution et de la Jeunesse.

Cette initiative présidentielle, qui s'inscrit dans le cadre du lancement d'une deuxième génération des institutions de jeunesse, vise à rétablir la confiance aux jeunes et à leurs compétences créatives et à renforcer leur sentiment d'appartenance à la patrie, en les associant davantage à la conception et à la réalisation des projets.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'Etat a souligné que «l'inauguration de la maison des jeunes pilote à la cité populaire d'Ettadhamen est le point de départ d'une nouvelle politique accordant plus d'intérêt aux jeunes qui ont mené la révolution de la liberté et de la dignité (décembre 2010-janvier 2011)».

«Ce projet pilote, qui comprend des espaces pour les familles et les jeunes et des espaces sportifs et culturels, a été réalisé dans un quartier populaire et pas dans la région du Lac ou à Tunis ou à La Marsa», a dit le président de la République qui a précisé que «la réalisation de cet espace a nécessité la conjugaison de tous les efforts entre Etat, particuliers, société civile et aussi les habitants et les jeunes de la région».

Il a formé l'espoir de voir ce projet constituer un nouveau jalon dans l'amélioration de la situation de cette région, soulignant l'intérêt de l'Etat, malgré le manque de moyens, de répondre aux besoins des Tunisiens, à travers la bonne gestion et la répartition équitable des ressources.

Par ailleurs, Caïd Essebsi a déclaré, à propos des protestations de quelques citoyens contre les listes des martyrs et des blessés de la révolution, que «ces protestations sont légitimes» et qu'il suit «en personne ce dossier», affirmant que la liste définitive sera annoncée le 31 mars prochain.

Le président de la République a également annoncé que le décret portant création du Fonds de la dignité sera signé aujourd'hui par le chef du gouvernement, en vue de rendre justice aux victimes de la dictature et les dédommager.

Il a ensuite procédé à la remise de prêts à un groupe de jeunes de la cité Ettadhamen pour la réalisation de petits projets.

Le complexe des jeunes de la cité Ettadhamen est constitué de plusieurs espaces tels que l'espace du travail commun, celui de la musique, de la radio et de la télévision-web, ainsi que des espaces de jeux électroniques et de sports (mini-basket et sports de combats). Il comprend également un parc familial comprenant un terrain de football, un parcours de santé et une aire de jeux pour enfants.

L'inauguration du complexe s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, à leur tête la ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni.