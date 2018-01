Tunisie: Opinions partagées ...

L'aspect physique

Maâloul défend farouchement l'idée du stage même si beaucoup de personnes s'y opposent. Selon le sélectionneur national, c'est un stage important pour l'ossature de la sélection qui joue au championnat local (les joueurs de l'EST et de l'ESS). Après un rythme fou en 5 semaines, les joueurs de la sélection avaient besoin de ne pas relâcher les efforts et de monter encore en puissance. Les séances de renforcement et d'amélioration des aptitudes athlétiques (puissance, capacité d'endurance) ont atteint l'objectif essentiel du stage.

L'infrastructure offerte au centre «Aspire», le coût minimal du déplacement, le temps alloué au sélectionneur pour évaluer athlétiquement et physiologiquement ses joueurs pour apporter les touches d'amélioration, tout cela c'est du positif. Même si les adversaires en amical n'étaient pas disponibles, ce stage avait pour vocation le côté athlétique. D'ici le Mondial, les joueurs internationaux doivent être plus sollicités et ont besoin d'une charge consistante de travail. C'est ce qui a été fait à Doha.

Déplacé...

L'avis contraire pèse plus lourd. L'idée du stage, l'endroit et le contenu sont sujets à de nombreuses critiques. D'abord, la date. Prendre des joueurs de leurs clubs pendant plus de deux semaines alors qu'ils viennent de terminer un cycle fou de matchs (9 journées en 5 semaines) n'a rien de rationnel. Les joueurs devaient prendre une semaine de repos et reprendre avec les clubs par la suite. Ce n'était pas le bon moment d'autant que les entraîneurs de l'EST et de l'ESS vont soumettre leurs joueurs à un travail physique différent de ce qu'ils avaient effectué à Doha.

De plus, c'est un stage long et ennuyeux faute de matches amicaux (mauvaise programmation). Un seul test et contre un club, c'est trop peu pour tirer des leçons et pour juger la qualité du travail athlétique. Il fallait réserver des matches amicaux avant le déplacement et joueur contre des sélections qui ressemblent à nos adversaires au mondial. C'est donc un stage qui, selon les opposants, n'est pas adéquat et lèse les joueurs et les clubs pourvoyeurs de joueurs. On aurait dû gérer autrement cette période, et trouver d'autres dates pour travailler le côté athlétique. Au-delà du pour et du contre, on doit avouer que la date est un peu longue à une période lointaine du mondial. Il fallait impliquer davantage les clubs et leurs entraîneurs et éviter toutes les polémiques créées autour de ce stage. Le mondial, c'est aussi réussir à créer une saine ambiance autour de la sélection et éviter les tensions. On a réussi en 78 parce qu'il y avait une symbiose autour de l'équipe de Tunisie, et on a échoué plus tard parce que les problèmes et guerres de coulisses étaient visibles et intenses.