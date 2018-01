Tunisie: Offrir des opportunités aux jeunes et promouvoir les échanges

CSS : Kingsley Eduwo signe pour trois ans et demi Plus »

Dans notre association, « Associazione per lo scambio italo euroasiatico Mediterraneo, Assigitalia », nous préconisons avant tout le développement de l'échange culturel et nous mettons en avant l'aspect humain dans nos relations. Ces critères sont aussi la base de notre choix de nos partenaire dans les différents pays de la Méditerranée. En partant de ces principes, nous espérons développer les échanges économiques et le business.

Un important forum économique sur le thème de la coopération économique entre l'Italie et les pays du bassin méditerranéen se déroulera à Milan le 7 février 2018, dans le cadre de ce jumelage. L'association International Hannibal alliance sera le meilleur ambassadeur de la Tunisie. Il y aura, entre autres, la présence d'institutions italiennes et de tous les pays de la Méditerranée. Nous sommes aussi en train d'organiser une foire de la Méditerranée à Milan aussi.

Quels sont vos objectifs dans la région et quelle est la portée de vos actions ? Comptez-vous organiser des actions purement économiques et attirer des investisseurs italiens en Tunisie?

Pour ce qui est des échanges culturels, c'est entre autres permettre aux jeunes Tunisiens de pouvoir présenter leur projet en Italie et vice-versa dans toutes les disciplines culturelles. Nous voudrions créer des missions de prospection économiques pour les sociétés tunisiennes afin de développer l'export, et permettre aux sociétés italiennes de venir investir en Tunisie.

Ce jumelage n'est autre que la concrétisation d'une année de travail entre Asigitalia au nom de sa présidente, Rossana Dalosio Roda, et l'association International Hannabal Alliance au nom de son président Bahjeddin Akkari. Nous espérons que c'est le début d'un partenariat fructueux et durable.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.