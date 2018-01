Tunisie: Une défiance sans garantie

L'éducation sportive est la plupart de temps accompagnée d'une belle leçon de réalisme.

Les attitudes et les comportements au sein de la sélection font des fois état d'un mode complètement différent de ce qui est souhaité, voire sacré. Les valeurs sportives perdent leur sens et leur vocation. Elles font appel à des considérations qui dérogent à la règle. Nabil Maâloul n'était pas dans l'illégalité quand il a pris la décision d'organiser un stage de préparation pour la sélection. Seulement le temps et le lieu ont provoqué une certaine polémique autour de l'utilité de ce rassemblement. A la place d'un programme de préparation bien élaboré, et en l'absence de sparring-partners, l'on a eu droit à des agissements et des prises de position qui divisent plus qu'ils ne rassemblent.

Les réactions en cascade font état d'un malaise auquel la sélection devient aujourd'hui habituée et l'on assiste avec beaucoup de déception à un dérapage incontrôlé, notamment dans la manière avec laquelle l'équipe de Tunisie prépare le Mondial.

Le football est une activité où les choses vont très vite dans les deux sens. De la gloire à la déchéance, ça ne tient qu'à un fil. Le pire, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière, une fois la chute amorcée. C'est dur de voir aujourd'hui la sélection renoncer à ses acquis. Avant qu'il ne soit trop tard, elle a besoin de retrouver ses vertus, de changer de trajectoire, de frayer la voie. Ceux qui défendent une approche centrée sur l'intérêt commun plutôt que l'intérêt individuel savent parfaitement qu'il est temps de saisir le sens de la rupture comme un processus désormais inévitable et dont il est urgent d'en retracer les différentes étapes et d'en favoriser les conditions émergentes. Une approche qui suppose de ne plus verser dans les décisions hâtives et ne pas rester à la seule sphère des décisions individuelles. Comprendre aussi le sens de l'évolution au regard des contraintes et obligations d'une période assez particulière dans le travail et la préparation.

Il faut dire que les causes d'une reconversion ratée peuvent être diverses et diversifiées : des choix hasardeux, des égarements presque répétés. Et même si la qualification au Mondial peut, quelque part, rassurer, on doit rendre compte de ce qui doit se faire.

Le fait est là : le sélectionneur fait encore face à des problèmes d'adaptation, de personnalité et de caractère. Il se doit aujourd'hui d'nverser cette tendance. Même si ça devrait lui peser, il peut toujours faire avancer son équipe, lui donner les moyens de progresser à condition qu'il assume pleinement sa responsabilité, exprime ou pense à des choses qui sont valables aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur.

Il avait certes réussi à qualifier la sélection au Mondial, mais il doit savoir entretenir la régularité et la persévérance telles qu'elles sont imposées par la nouvelle étape.