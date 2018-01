Afrique de l'Ouest: Fédération des chambres de commerce d'Afrique de l'ouest - La 5ème Assemblée générale ordinaire a vécu à Bamako

De son point de vue, cette globalisation de l'économie mondiale impose aux Etats à faible revenu de se regrouper et de mutualiser leurs efforts pour faire face à la concurrence des Etats les plus nantis

Pour sa part, le Président de la Fewacci dira que la rencontre de ce jour dont le thème est "Les Chambres de commerce et d'Industrie pour une intégration régionale accomplie en Afrique de l'Ouest" est d'une importance capitale pour la Fewacci, en ce sens qu'elle permettra d'échanger comme à l'accoutumée sur certain nombre de points qui participent à la démocratisation de l'institution.

Selon lui, il s'agit également pour le bureau exécutif de se pencher sur le partenariat financier, politique, sur le programme qualité de partenariat financier de la Chambre de commerce et d'Industrie d'Abuja et sur l'état de mise en œuvre du projet de compagnie régionale des transports maritimes.

A l'ouverture des travaux, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Bathily précisera que les échanges de cette session porteront entre autres sur l'examen de l'adoption du projet des rapports d'activités financés 2017 de la Fédération et du projet de programme d'activités, du budget 2018.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.