Tunisie: Mrad Mahjoub, ancien entraîneur national - «Une expérience à ne pas renouveler»

Seul Nabil Maâloul est capable d'argumenter son choix pour le stage au Qatar. De notre côté, on peut analyser le résultat et les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage.

Nous savons tous que l'infrastructure de très bonne facture existant dans les pays du Golfe, notamment au Qatar et aux Emirats Arabes Unis, attire les meilleurs clubs du monde et les équipes nationales les plus notoires. Cet élément suffit à lui seul pour qu'on fasse ce choix.

Ça peut également rentrer dans le cadre d'une récompense que Maâloul a voulu réserver à ses joueurs après leur qualification à la Coupe du monde sans la moindre défaite. Je n'en sais rien.

Mais ce qui pourrait, peut-être, agacer plus d'un, c'est la défaite contre un club local (0-1), celui dans lequel évolue Youssef M'sakni, la star de notre équipe nationale. D'aucuns diront qu'il ne fallait pas laisser un club battre notre équipe nationale et enregistrer à ses dépens un exploit qui restera dans les annales.

J'en conviens, mais il ne faut pas dramatiser outre mesure, car la préparation de notre équipe nationale n'est qu'à ses débuts. Mais à l'approche de la phase finale de la Coupe du monde, ce genre de stages ne sera plus permis. Je pense à ce propos que Nabil Maâloul et les responsables à la FTF sont suffisamment conscients que les prochains stages, surtout les derniers, doivent être effectués en Europe car la Coupe du monde aura lieu en Europe et nos deux plus grands adversaires là-bas seront deux équipes européennes de gros calibre, à savoir l'Angleterre et la Belgique.

A mon avis, des stages ou des matches amicaux contre des équipes européennes maîtraisant parfaitement le jeu aérien à l'image de l'Angleterre seraient plus que rentables pour notre équipe nationale dont la plus grande faiblese se trouve être la défense axiale et le jeu aérien. Maâloul a encore une bonne marge temporelle pour bien faire les choses. J'ai pleine confiance en lui».