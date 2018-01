Tunisie: Allez, bon vent !

Lors de la conférence de presse tenue la veille du départ, le sélectionneur national n'a pas caché la difficulté de la tâche : «Ce sera difficile mais nous allons faire de notre mieux pour essayer d'offrir son 10e titre africain à la Tunisie», a, en outre, déclaré Toni Gérona. Après cela, le sélectionneur national a parlé de la préparation en vue du championnat d'Afrique des nations du Gabon.

Gerona est revenu sur le tournoi des Carpates en Roumanie où le sept national a essuyé deux défaites face au Portugal (33-29) et au Bahreïn (25-24) et a battu la Roumanie «B» (32-21).

Juste après, l'équipe de Tunisie s'est déplacée à Barcelone pour disputer un dernier match amical face au club de Granollers couronné par une victoire tunisienne (34-18). D'après le sélectionneur national, l'équipe de Tunisie n'a pas disputé le nombre de rencontres souhaité : «J'aurai aimé rencontrer d'autres sparring-partners mais je dois faire avec. Le plus important est que nous ne déplorons aucun blessé», a repris le sélectionneur national.

Des absents de marque

A propos des blessés, cinq et non des moindres vont manquer à l'appel. Ce sont Wael Jallouz, Mosbah Sanaï, Makrem Slama, Abdelhak Ben Salah et Seïfeddine Hmida.

Tous ces joueurs n'ont pas pu être récupérés pour le championnat d'Afrique des nations. Nous ajouterons à cette liste, l'ex-Clubiste Amine Bannour, l'actuel sociétaire du club français de Chambery. Il va sauter le premier tour.

En dépit de ces absences, le sélectionneur national reste optimiste.

D'après lui, les jeunes qui seront lancés dans le bain devront saisir leur chance : «Ils vont être 8 ou 9 joueurs à disputer leur premier championnat d'Afrique des nations seniors. Je suis optimiste en sachant qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est la nouvelle vague qui débarque. Une nation qui se respecte ne doit pas se cacher derrière ses blessés. L'esprit d'équipe et la solidarité entre les joueurs sont désormais les atouts du sept national», a conclu Toni Gerona.

L'équipe de Tunisie figure dans la poule A au championnat d'Afrique des nations avec l'Algérie, le Gabon (pays organisateur), le Congo et le Cameroun. La poule B est constituée par l'Egypte, l'Angola, le Maroc, la RDCongo et le Nigéria. Voiçi par ailleurs le calendrier des rencontres du premier tour du sept national :

- 18 janvier à 13h00 : Tunisie-Cameroun

- 19 janvier à 19h00 : Tunisie-Gabon

- 21 janvier à 17h00 : Tunisie-Algérie

- 22 janvier à 13h00 : Tunisie-Congo

- 24 janvier : quarts de finale

- 25 janvier : demi-finales

- 27 janvier : finale.

Le sélectionneur national a retenu les 18 joueurs suivants : Marouane Meggaïz, Majed Hamza, Makrem Missaoui, Rafik Bacha, Khaled Hadj Youssef, Chafik Boukadida, Mohamed Soussi, Marouane Chouiref, Skander Zaïed, Jihed Jaballah, Anouar Ben Abdallah, Amine Bannour, Oussama Hosni, Kamel Alouini, Aymen Toumi, Achref Saâfi, Oussama Jaziri et Youssef Maâref. C'est donc Hamdi Aïssa qui a été éliminé de la liste des 19.

Rappelons que l'équipe de Tunisie a remporté le titre africain à 9 reprises en 1974, 1976, 1979, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 et 2012. Elle a été finaliste sept fois en 1985, 1992, 1996, 2004, 2008, 2014 et 2016.

Le sept national s'est classé à la troisième place 6 fois en 1981, 1983, 1987, 1989, 1991 et 2000.

Le sept national s'est classé à la troisième place 6 fois en 1981, 1983, 1987, 1989, 1991 et 2000.