Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le commandement encourage les promus du 1er trimestre 2018

Le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général Guy Blanchard Okoï, a présidé le 13 janvier, au stade d'Ornano, la cérémonie de port d'insignes de grade à une centaine de nouveaux promus.

Comme il est de tradition au début de chaque année, de nombreux officiers et sous-officiers de la Garnison de Brazzaville, Zone militaire de défense n°9, ont été élevés aux grades supérieurs pour le compte du 1er trimestre 2018. Félicitant les promus, au nom du haut commandement, le chef d'état-major général des FAC leur a demandé de redoubler d'ardeur au travail afin de bénéficier encore d'autres promotions. Quant aux recalés, le général Guy Blanchard Okoï les a invités à ne pas dormir sur les lauriers pour qu'ils soient prochainement sur les tablettes.

Intérioriser les orientations du président de la République

Profitant de ce rassemblement, le chef d'état-major général des FAC a rappelé aux militaires de la Garnison de Brazzaville les orientations du président de la République, chef suprême des armées, du 31 décembre 2017, à l'occasion du réveillon d'arme. Il est, en effet, revenu sur les trois principaux axes, notamment le renforcement des capacités, de la discipline et de l'organisation ; le maintien privilégié de la relation armée-nation ; le respect des engagements du pays tant nationaux qu'internationaux.

S'agissant du premier axe, Guy Blanchard Okoï a rappelé aux uns et aux autres que cet objectif ne pouvait être atteint que s'il y a d'abord un renforcement des capacités spirituelle, intellectuelle, éthique, physique, mais aussi de la compétence. « Capacités à s'entraîner en tout temps, capacités aussi à mieux gérer les hommes et les matériels mis à disposition pour que, comme disait l'immortel Marien Ngouabi, on fasse beaucoup avec peu », a-t-il souligné.

Commentant le deuxième axe relatif au maintien de la relation armée-nation, il a insisté sur le fait qu'il faut toujours porter la protection de la population au pinacle de sa responsabilité. Selon lui, les droits fondamentaux des citoyens doivent être respectés, en commençant par eux-mêmes.

Concernant le respect des engagements nationaux et internationaux, le chef d'état-major des FAC pense que l'Accord du 23 décembre 2017 signé à Kinkala reste un grand défi à relever au plan national. « Pour nous, cela veut dire ramassage des armes, retour protégé de la population et réorganisation de la force publique. C'est à cela que nous devons nous employer, mais pour atteindre ces objectifs, il nous faut encore et encore nous appuyer sur la cohésion à tous les niveaux, la cohésion inter-niveaux », a-t-il conclu, insistant sur le respect des instructions pour cette nouvelle année.