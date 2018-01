Angola: Le combat aux mauvaises pratiques exige de l'IGAE plus de dynamisme

Selon le ministre, cette initiative constitue un exercice opportun, puisqu'il il attire l'attention sur la nécessité des agents publics d'adapter leurs actes, pratiques et attitudes aux exigences des nouvelles circonstances par lesquelles l'on cherche à consolider, dans le pays, les fondements de l'Etat démocratique et de droit.

Il revient à l'IGAE de coordonner le système de contrôle interne de l'administration publique et de contribuer de façon méthodologique au perfectionnement constant de l'organisation, d'accomplissement et de la discipline des services publics, a ajouté le ministre en représentation du Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

Prenant la parole à l'ouverture de la Journée Commémorative du 26ème anniversaire de l'IGAE, le ministre a dit que le pays vivait un moment crucial de son histoire, c'est pourquoi l'on exigeait de l'Inspection Générale d'Administration de l'Etat une action dans l'audition, enquête et dans le contrôle des activités des organes, organismes et services d'administration directe et indirecte de l'Etat.

Luanda — Le combat aux mauvaises pratiques de la part des hauts responsables publiques exige de l'Inspection Générale d'Administration de l'Etat (IGAE) plus de dynamisme dans l'accomplissement de sa tâche, a affirmé lundi, à Luanda, le ministre d'Etat et chef de la Maison Civile du Président de la République d'Angola, Federico Cardoso.

