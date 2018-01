Congo-Brazzaville: Industrie - Des opérateurs économiques instruits sur la protection d'une marque

Une vingtaine d'acteurs économiques congolais ont été sensibilisés le 12 janvier à Brazzaville à l'importance de la protection de la marque pour le développement des petites et moyennes entreprises. L'initiative est du ministère de l'Economie, de l'industrie et du portefeuille public à travers la direction de l'Antenne nationale de la propriété industrielle.

La concertation à laquelle a pris part la Chambre de commerce et d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville a eu pour objectif de préparer et de sensibiliser les opérateurs économiques congolais désireux de participer à la septième édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique (SAIIT), prévu à Cotonou, au Benin, du 17 au 21 avril.

L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) qui organise ce salon entend créer un lieu d'échange privilégié entre inventeurs, chercheurs, partenaires financiers et opérateurs économiques à la recherche de créneaux porteurs.

Un appel à candidatures a été lancé pour sélectionner les meilleures inventions et innovations technologiques devant être exposées. En plus des prix qui seront offerts et des rencontres d'affaires, l'OAPI apportera un soutien financier et un encadrement technique aux trois meilleures inventions du salon en vue de favoriser leur exploitation industrielle.

La direction de l'Antenne nationale de la propriété industrielle a organisé cet échange pour donner plus d'outils aux opérateurs économiques dans le cadre de ce salon, mais surtout des mécanismes de protection de la marque.

« La protection d'une marque doit être obtenue par l'enregistrement en déposant une demande auprès du directeur général de l'OAPI par le biais de l'Antenne nationale de la propriété industrielle », a déclaré Vincent Ferrier Mayoke, chef de service juridique au sein de cette antenne.

« Cette demande reçue est transmise à la direction générale de l'OAPI pour examen administratif ou de forme, et quant au fond de la demande, avant la publication et l'enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle », a-t-il précisé.

Sur la question de savoir quels sont les avantages de protection d'une marque, Vincent Ferrier Mayoke est revenu sur l'Accord de Bangui qui confère la législation applicable. « La protection à travers l'enregistrement attribue à l'entreprise ou à la personne physique le droit exclusif d'interdire à autrui de commercialiser les produits identiques ou similaires sous la même marque ou sous une marque semblable, au point de prêter la confusion », a expliqué l'expert.

« En outre, une marque peut être cédée ou concédée sous licence à d'autres sociétés, ce qui représentera une nouvelle source de revenue pour le titulaire ou l'entreprise », a-t-il poursuivi, tout en motivant les opérateurs économiques à l'exercice. Car, estime-t-il, la marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit exclusif de l'utiliser pour désigner des produits ou des services, ou d'autoriser un tiers à le faire en contrepartie d'une rémunération.

Des fiches de participation au SAIIT de Cotonou ont été distribuées aux opérateurs économiques dans l'espoir que ces derniers prennent part à ce rendez-vous important où seront exposés des inventions dans plusieurs secteurs économiques. Le salon permettra de détecter et de faire émerger les meilleurs résultats de recherche, inventions et innovations susceptibles d'aboutir à la création d'entreprises dans les Etats membres de l'OAPI dont le Congo fait partie.