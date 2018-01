Angola: Réaction autour de la facilitation des visas pour la Chine

Luanda — Les angolais liés au secteur commercial et résidents dans la ville de Luanda attendent l'augmentation du chiffre d?affaires avec la Chine, après l?accord de facilitation des visas dans les passeports ordinaires signés dimanche par les autorités de deux pays.

Dans une déclaration à l'Agence Angola Presse (Angop), des commerçants des produits divers fabriqués en Chine ont indiqué que l'accord allait grossir les affaires avec le pays asiatique, considéré comme l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de l'Angola ces dernières années.

Ana Bela Guedes, commerçante opérant dans le secteur de construction civile, et résidente à Luanda a expliqué que dans le passé, l'ambassade de la Chine percevait 100 mille kwanzas, et la réponse pour l'obtention du visa durait parfois 15 jours.

De son côté, le boursier angolais Mateus de Almeida Mendes, du secteur ferroviaire et en vacances dans la capitale, croit à l'augmentation de circulation des citoyens et à la dynamisation des plusieurs secteurs, particulièrement le commerce, l'éducation, la santé, l'industrie et tourisme.

Les relations entre l'Angola et la Chine datent de 1983, ayant totalisé jusque maintenant 35 ans. Au niveau de l'Afrique Australe, il est le plus grand partenaire commercial africain (depuis 2007) de cet Etat asiatique dans les domaines militaire, agricole, académique, agro-pastoral, de l'infrastructure, pétrolier et technologique.