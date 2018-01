Afrique: La Lybie se balade face à la Guinée Equatoriale

La sélection libyenne s'est imposée lundi, au grand stade de Tanger face à la Guinée Equatoriale sur le score sans appel de trois buts à zéro. La Guinée Equatoriale, qui participe pour la première fois au CHAN Total, n'a pas pu réaliser le même exploit que la Namibie, l'autre bleu, victorieuse de la Côte d'Ivoire la veille.

La Libye, vainqueur de l'édition 2014 du CHAN en Afrique du Sud s'est baladé en dominant l'intégralité de la rencontre. L'attaquant d'Al Ahli de Tripoli, Salah Taher Saeid, a réussi à inscrire un doublé lors du premier quart d'heure.

L'ouverture du score est intervenue à la 11'. Cinq minutes plus tard survenait la seconde réalisation. Salah Taher Saeid pouvait même s'offrir un hat-trick peu avant la pause.

Zakaria Alharach, joueur d'Ahli de Tripoli, a assommé les équato-guinéens, à quatre minutes de la fin.

Réactions :

Omar El Maryami (entraîneur de la Libye)

« Toutes les équipes sont fortes dans le groupe et on ne sous-estimera aucune équipe. Pour la Guinée, on a commencé à presser l'adversaire car on n'a pas d'informations sur l'adversaire. On a préféré attaquer. C'est un résultat positif pour nous. A la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de continuer à presser l'adversaire pour ajouter d'autres buts, mais à un moment donné de la partie, j'ai constaté que les joueurs ont sous-estimé l'adversaire. Il faut continuer à jouer de la même manière du début à la fin. Sur le plan physique, on a su gérer nos efforts, car nous avons un certain manque de compétition ».

Rodolfo Bodipo (entraîneur de la Guinée Equatoriale)

« On savait qu'on allait avoir la tâche difficile. Je peux dire que le premier quart d'heure a été difficile. Nous avons une équipe jeune qui manque d'expérience. Il fallait les attendre derrière durant les premières minutes. Nous avons encaissé le premier but qui a chamboulé nos plans. La Libye est une très bonne équipe, qui est bien préparée. Je tiens à la féliciter pour cette victoire méritée. Les joueurs se sont donnés à fond et ils sont à féliciter. On va continuer à travailler et on prendra les deux matchs restants au sérieux pour réussir de bons résultats ».