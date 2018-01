Sénégal: Tivaouane - Des transformatrices plaident pour le consommer local

Selon Mme Ndeye Fatou Ndao du Gie « Takou Liguey de Mboro », « il y va même de l'intérêt de nos populations de consommer les produits locaux pour améliorer leur santé nutritionnelle car ceux-ci renferment des éléments nutritionnels et même des éléments à valeurs pharmaceutiques comme l'oiselle (Bissap), le pain de singe (Bouye), le gingembre, le corossol et des produits halieutiques qui renferment du sel, entre autres ».

« Elles devraient également être outillées pour être capables de concevoir et de conduire des actions d'animation portant sur la promotion de la consommation locale de nos produits, de pouvoir expliquer en illustrant le sens et les enjeux des notions de base liées à la promotion de la consommation des produits », a-t-elle argumenté.

Ce qui sera possible, souligne Mme Maguette Diop de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique (Fnab), à travers l'amélioration des performances techniques et commerciales des systèmes alimentaires locaux.

Plus d'une vingtaine de femmes transformatrices plaident la cause du consommer local au cours d'un atelier de renforcement de formation de trois jours sur la promotion de la consommation des produits locaux dans le département de Tivaouane. Un plan d'actions a été élaboré dans ce sens et un comité de suivi mis en place.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.