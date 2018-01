Nigeria: Nouvelle vidéo de Boko Haram - Si le ridicule pouvait tuer...

analyse

« Nous sommes les filles de Chibok (... ) Par la grâce de Dieu, nous ne vous reviendrons pas ». C'est ce qu'affirme une des jeunes lycéennes enlevées en avril 2014 au nom du groupe apparaissant dans une vidéo d'une vingtaine de minutes. On y voit trois d'entre elles tenir des nourrissons. C'est un nouveau signe de vie depuis mai 2017, lorsque l'une des 219 lycéennes enlevées apparaissait dans une autre vidéo, arme au poing, tout en refusant de rentrer chez elle. C'est dire si Boko Haram excelle dans la mise en scène puisque dans la nouvelle vidéo en question, on y voit le chef du groupe, Abubakar Shekau, avec une mitrailleuse lourde, délivrer un sermon d'une quinzaine de minutes.

Et comble du ridicule, la jeune fille qui parle au nom du groupe, lance ceci aux parents : « vous devez vous repentir ( ... ) les flammes de l'enfer sont votre destin si vous ne vous repentez pas, car Allah nous a créées pour que nous l'adorions ». Dont acte ! Les jeunes filles de Chibok sont-elles finalement atteintes par le syndrome de Stockholm ? Rien n'est moins sûr. Car, avec les fous d'Allah, tout ou presque est possible. Par l'endoctrinement sur fond de lavage de cerveau, ils sont capables de pousser les pauvres fillettes au reniement de soi ; en témoigne ce coup de gueule qu'elles ont lancé à leurs camarades qui ont réussi à s'échapper : «Nous plaignons les autres filles de Chibok qui ont choisi de retourner au Nigeria. Dieu nous a bénies et vous a amenées au califat, mais vous avez choisi de retourner dans la mécréance ».

On en vient à écraser une larme

On en aurait vraiment ri à gorge déployé si l'on n'était pas face à un drame qui implique des enfants qui méritent notre compassion. Du reste, on en vient même à écraser une larme à l'idée de savoir que ces jeunes filles ont été mariées et ont mis au monde des enfants pour leurs bourreaux dont l'abjection n'a d'égale que leur barbarie. En tout cas, si Boko Haram, en publiant cette nouvelle vidéo, cherchait à choquer davantage l'opinion, on peut dire qu'il aura atteint sont objectif.

Car, Dieu seul sait dans quel état d'esprit seront les parents dont les enfants sont encore entre les mains d'Abubakar Shekau et ses sicaires qui, à leur actif, ont fait à ce jour près de 20 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Et que dire quand on sait que cette sortie intervient au lendemain d'une vaste opération que l'armée nigériane avait lancée contre les islamistes insurgés ? S'agit-il là d'une manière de se rappeler au bon souvenir des autorités nigérianes qui ont fait de la libération de ces pauvres lycéennes une priorité ?