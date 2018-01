Cote d'Ivoire: Annexe fiscale - Ouattara pour des discussions avec le secteur privé

Clôturant lundi 15 janvier 2018 à Abidjan, le séminaire gouvernemental portant sur l'adoption du Plan d'actions prioritaires pour l'année 2018, le Président ivoirien, Alassane Ouattara s'est prononcé sur l'annexe fiscale 2018.

« Le Plan d'actions prioritaires représente votre engagement à traduire en actions concrètes, des priorités que j'ai eu à définir au cours de mon message à la Nation, le 31 décembre dernier.

Il s'agit en priorité d'intensifier la lutte contre la pauvreté, à travers les investissements dans les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, de l'eau potable, du logement, la salubrité, l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes...

Ces priorités étant identifiées, je demande à chacune et à chacun de vous, de faire preuve d'efficacité et de célérité dans la mise en œuvre de ces projets qui permettront d'améliorer le bien-être des Ivoiriens.

Le gouvernement devra poursuivre la mise en œuvre des réformes sectorielles et structurelles dans plusieurs domaines, pour améliorer nos scores dans des programmes tels que MCC et le Doing Business .

Il s'agit de la modernisation de la Justice pour une justice plus crédible, et la réforme de notre système fiscal pour renforcer la compétitivité de notre économie.

À cet égard, j'ai lu beaucoup de choses sur la question de l'annexe 2018 et j'ai demandé à M. le Premier ministre que les discussions sur l'annexe fiscale soient approfondies en rencontrant le secteur privé, en vue de faire des propositions au gouvernement qui tiennent compte de notre volonté d'accélérer le développement de notre économie.

Ces réformes doivent permettre à la Côte d'Ivoire de se maintenir dans le peloton de tête des pays de forte croissance dans le monde et cette croissance doit être de plus en plus inclusive », a-t-il précisé.