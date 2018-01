Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Le ministère de tutelle opposé au licenciement des salariés à Airtel Congo

« La téléphonie mobile et l'économie numérique sont un secteur stratégique pour l'économie nationale et pour l'emploi. Il n'est pas question que les jeunes qui œuvrent dans ce secteur puissent être délaissés », a-t-il conclu.

Il a, par ailleurs, pointé du doigt la nouvelle politique commerciale qui consiste à octroyer des marchés aux entrepreneurs expatriés, notamment le marché des cartes prépayées et autres services MTN, au détriment des grossistes et petits grossistes nationaux. Pour Léon Juste Ibombo, les acquis sociaux devraient être préservés dans un contexte socio-économique si difficile.

Le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place un comité placé sous sa supervision, chargé de redresser l'entreprise et de trancher l'épineuse question de licenciement. Il appartiendra donc au comité, y compris les représentants du personnel, de décider d'un possible plan social. « Les dirigeants d'Airtel sont libres de prendre des décisions, mais celles-ci doivent être conformes à la loi. L'intérêt des travailleurs doit être garanti et préservé », a-t- il martelé.

