Cote d'Ivoire: Vers une réforme de l'armée?

C'est ce que dit autrement koffi Silvère du Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest "la sécurité aujourd'hui ce n'est pas exclusivement le rôle des forces armées c'est aussi et surtout une contribution de la société civile en terme d'information d'échanges et de renseignements."

Tel doit être le défi de la hiérarchie militaire selon l'enseignant chercheur Oswald Padanou "les forces armées fonctionnent sur les impôts des contribuables, c'est leur devoir de fournir un service de sécurité de qualité et cela passe par la discipline et la soumission aux autorités notamment" estime t'il.

"Il y a eu un mouvement de départ volontaire je crois que c'est pour donner un nouveau visage à notre armée."Au sujet de ces incidents, Oslwald Padanou enseignant chercheur en science politique au centre d'édification de la paix à Abidjan estime qu'il y a encore "un besoin d'améliorer la chaîne de commandement, de faire en sorte que la discipline prévalent au sein des forces armées de sécurité publique et que des logiques de clans, de rivalité puissent enfin disparaitre et laisser la place à une armée cohérente républicaine."

Deux fois en une semaine, Bouaké a de nouveau été le théâtre, les 5 et 9 janviers derniers, de violents tirs à l'arme lourde suite à des incidents entre militaires et les éléments du CCDO.

