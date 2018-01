Congo-Kinshasa: Justice - La loi électorale attaquée pour inconstitutionnalité

En RDC, les FARDC ont repoussé ce lundi 15 janvier une attaque de présumés ADF. Plus largement,… Plus »

Obtenue en l'absence de tout consensus, la loi électorale divise toujours la classe politique avec, à la clé, la controverse suscitée par la question du seuil de représentativité, des candidatures des indépendants et des machines à voter. Pour le seuil de représentativité, les requérants estiment que les indépendants seront défavorisés, parce que soumis au suffrage indirect au lieu du suffrage direct et secret de leur seule circonscription. Le seuil, argumentent-ils, est difficile à calculer pour un candidat présenté par un parti politique ou pour un indépendant.

Ainsi qu'il l'avait promis, un groupe des députés et sénateurs a finalement saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation de la loi électorale promulguée le 25 décembre dernier par Joseph Kabila. Le 15 janvier, ces élus étaient effectivement à la Haute Cour pour déposer leur requête en inconstitutionnalité. Pour eux, la loi ainsi promulguée viole certaines dispositions de la Constitution et, par conséquent, ne peut produire d'effet au risque de chambouler toute l'architecture constitutionnelle du pays. Le sénateur Henri Thomas Lokondon qui était à la première ligne de la Contestation, était parmi la vingtaine des élus du peuple ayant effectué le déplacement du Palais de la justice.

