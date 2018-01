Congo-Brazzaville: SNE - Le collège syndical dénonce la mauvaise gestion de l'entreprise

Indigné du rejet en Conseil d'administration de décembre 2017 du budget incohérent et mal évalué de la SNE exercice 2018, le collège a invité la direction générale de la SNE à reverser les cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale, d'engager des poursuites contre toutes les personnes bénéficiaires de branchements illicites et d'envisager la révision de certains articles de la convention collective du 15 janvier 2015, applicable au personnel de la société.

Les autres dénonciations portent sur l'opacité dans le processus de passation des marchés à des entrepreneurs non en règle avec le mercantilisme et sur l'équité dans le traitement des sanctions négatives ou positives à l'endroit des travailleurs.

Il a également évoqué la lenteur manifeste avec laquelle sont mises en œuvre les conclusions de la réunion administration-syndicat du 1er septembre 2017, relatives au cahier de charges dudit collège. Ce cahier soulignait la question du règlement de la « Cofopro de régularisation » et le litige des catégories A11 et A12 de l'ancienne convention de leurs salaires.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.