Congo-Brazzaville: L'artiste Strauss Serpent reçu par le ministre de la Culture

Dieudonné Moyongo a ouvert les portes de son cabinet, le 15 janvier à Brazzaville, au gagnant de la grande finale de la saison 2 de l'émission « L'Afrique a un incroyable talent », Mpandou Joress alias Strauss Serpent.

Danseur, illusionniste ambitieux et plein de créativité, Strauss Serpent a réussi à mettre tout le monde d'accord sur son incroyable talent. Souple et flexible sur scène, il donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas d'os dans le corps. Ravi de l'honneur fait au pays par ce jeune très talentueux, Dieudonné Moyongo a déclaré: « Nous sommes admiratifs pour le travail que vous avez fait, je vous ai suivi à la télé, c'était formidable. Bravo, il faut continuer ».

Au sortir de l'audience que lui a accordée le ministre de la Culture et des arts, il s'est dit honoré. « Le ministre m'a conseillé d'aller encore plus loin », a indiqué l'artiste. Fier de son talent, il invite les Congolais à croire en eux mêmes, refutant l'idée qu'au Congo la seule prédominance dans l'art est la musique. « Des gens disent qu'au Congo, il n'y a pas d'art, tout ce qu'on reconnaît à ce pays c'est la musique. Or le Congo est un pays très riche en culture, en art et il a fallu que je le représente. », a expliqué l'artiste.

Strauss Serpent, rappelons-le, a été lauréat de la grande finale de l'émission télévisée " L'Afrique a un incroyable talent" de Canal+. Il ira représenter l'Afrique en février prochain à l'émission américaine de télé réalité « America's Got talent », aux Etats-Unis. Il souhaite créer un centre de formation de métier de cirque en Afrique centrale. Pour lui, on ne devient pas contorsionniste mais on en naît. « Dieu nous a tous donné des potentialités, c'est juste de les découvrir et de les exploiter. Ce talent, je l'ai découvert en 2010 lors de la diffusion du cirque du soleil de Paris », a révélé Strauss Serpent, encourageant tous ceux qui ont du talent à le faire découvrir. « La seule chose, c'est avoir la volonté, la foi, la persévérance et beaucoup travailler. Plusieurs sont des artistes en herbe. Nous voulons qu'ils s'épanouissent pour le bonheur de l'art congolais.», a-t-il souhaité.

Strauss Serpent aimerait également offrir au public un spectacle dénommé « Le Congo uni malgré tout », avant qu'il ne parte pour les Etats-Unis. Cependant, Il sollicite le soutien des autorités compétentes.

L'émission « L'Afrique a un incroyable talent » met en valeur les meilleurs talents artistiques africains. La saison 2 a eu lieu le 1er décembre dernier, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et a réuni des chanteurs, acrobates, danseurs, musiciens, contorsionnistes ..