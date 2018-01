Congo-Brazzaville: Pétrole - Une production de 300 000 barils par jour attendue en 2018

« Moho Nord est le plus important projet pétrolier jamais réalisé en République du Congo. Vitrine de l'excellence opérationnelle du groupe en mer profonde, ce projet conforte notre position de leader en Afrique », déclarait en mars 2017 Arnaud Breuillac, directeur général Exploration-Production de Total. « Moho Nord contribuera au renforcement du cash-flow du groupe et à la croissance de sa production », précisait-il.

Le projet Moho Nord est considéré comme le plus grand projet pétrolier jamais réalisé au Congo. Ce champ dispose d'une capacité de production de cent mille barils par jour. Plusieurs sociétés pétrolières participent dans le développement de ce champ, un projet d'exploration-production lancé au large des côtes congolaises en mars 2013. Total y participe à 53,5%, tandis que Chevron Overseas Limited possède une part de 31,5% et la Société nationale des pétroles du Congo intervient à hauteur de 15%.

