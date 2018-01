Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Un projet de production d'huiles essentielles lancé à Mbé

En gestation depuis 2002, lors du règne du défunt roi Gaston Ngouayoulou, le projet "Arômes du Congo" intègre les projets retenus dans le cadre du Fonds bleu et vise à relever quelques défis essentiels. D'après, Vincent Ohl, qui assure la maîtrise d'oeuvre du projet, il s'agira de cultiver et produire de nouvelles cultures et essences naturelles, très sollicitées sur le marché international ; de former les jeunes générations à de nouveaux métiers, capables de leur garantir une bonne insertion sociale.

Une surface de 80 000 hectares a été affectée à ce projet qui commencera par la mise en place d'un important champ de plantes aromatiques et fleurs à parfum, très spécifiques, dûment étudiées, sélectionnées et adaptées au milieu.

Le projet « Arômes du Congo » a été lancé, le 13 janvier, dans la Cour royale, en présence de sa Majesté Auguste Nguempio et de la reine Ngalefourou. Il vise la production à grande échelle des huiles essentielles, destinées à la fabrication de parfums, d'arômes alimentaires et bien d'autres produits ainsi que des dérivés.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.