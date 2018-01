Congo-Brazzaville: Etoile du Congo et Tongo FC se mesurent

Tongo FC, selon son président, a gardé l'essentiel de l'ossature de la saison écoulée. La majorité des recrues vient de la division inférieure et a besoin de la cohésion. Demi-finaliste de la Coupe du Congo, l'année dernière, Tongo FC vise les trois premières places du championnat national, cette saison, pour décrocher le ticket des compétitions africaines. « Et pour la Coupe du Congo, cette saison, nous visons le trône », a fait savoir Jean Didier Elongo.

Pour le président de Tongo FC, Jean Didier Elongo, ce match qui a opposé son équipe à Etoile du Congo est une défaite. Il a pourtant reconnu que la prestation n'a pas été si mauvaise que ça. « Nous sommes dans la phase de recrutement, on teste les joueurs. Les jeunes se sont très bien comportés et ils pouvaient, d'ailleurs, faire mieux. Ils ont pêché dans le dernier geste. Ce n'est pas encore ce que nous attendons d'eux, mais il faut les encourager », a-t-il déclaré.

Le coup d'envoi du championnat national sera doné le 27 janvier. Les seize équipes engagées sont en préparation pour se mettre au point, en attendant l'échéance. Le cas notamment de l'Etoile du Congo et Tongo FC qui, le 13 janvier, ont livré un match amical. Une manière pour les deux formations de faire tourner leurs effectifs et de se faire une idée de ce que peut l'équipe type. Dans ce match, Etoile du Congo et Tongo FC se sont créés des occasions franches de but. Mais de part et d'autre, les attaquants ont faussé dans la finition. Encore du travail pour ce compartiment comme pour d'autres. Finalement, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu.

