Afrique: Chan Maroc 2018 - Les Diables rouges entrent en compétition demain

Attaquants : Bersyl Obassi (AS Oto'ho), Kader Bidimbou (Diables Noirs), Jaures Ngombé (AS Oto'ho) ; Prestige Mboungou (Diables Noirs) ; Junior Makiéssé (AC Léopards de Dolisie), Moise Nkounkou (Diables Noirs).

Défenseurs : Varel Rozan (Diables Noirs), Samy Farnèse Mampémbé (AC Léopards de Dolisie), Béranger Itoua (AS Oto'ho), Dimitri Magnokélé Bissiki (AC Léopards de Dolisie), Baron KIbamba 'AS Oto'ho), Carof Bakoua (Diables Noirs), Faria Ondongo (AS Oto'ho), Julfin Ondongo (AS Oto'ho) ;

Pour leur deuxième participation sur cinq éditions, les Diables rouges du Congo affronteront les Lions indomptables du Cameroun qui les ont déjà sortis à deux reprises en phase d'éliminatoires. Lors des éliminatoires du Chan 2011, en effet, le Cameroun avait écarté le Congo de la course. Après un match nul de 1-1 à Brazzaville, les Camerounais s'étaient imposés 2-0 à domicile. Le hasard du tirage au sort a fait en sorte qu'en 2015, les deux équipes se rencontrent, à nouveau, aux éliminatoires. Là encore, le Cameroun a éliminé le Congo dans ses propres installations : 0-0 à Yaoundé, 1-0 à Brazzaville. Les Diables rouges devraient donc prendre leur revanche en entrant dans la compétition par la grande porte avant d'affronter, par la suite, les Etalons du Burkina Faso et les Palanca Negra d'Angola.

