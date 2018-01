Congo-Brazzaville: Des ordures jonchent le marché OCH

Les immondices qui ont été, il y a une année, la cause du soulèvement des élèves du lycée technique commercial situé à proximité du marché OCH, sur l'avenue Jean-Félix-Tchicaya, à cause des odeurs qui y provenaient, ne sont pas ramassées régulièrement avec pour conséquence immédiate la pollution du périmètre de la zone.

Avec les pluies de ces derniers jours, on observe des mares d'eau aux deux extrémités du marché OCH, dans lesquelles sont jetées des ordures de restes d'objets vendus au marché. Quand on passe par ce marché, on voit des tas d'immondices. La semaine dernière, des curieux ont observé un engin nettoyant la zone.

Les travaux inachevés de cette avenue dans sa portion allant du rond-point Château-d'eau jusqu'au croisement de l'avenue qui sépare le marché avec le lycée technique commercial compliquent encore la chose.

Car sur cette portion, des nids de poules et des fissurations de la chaussée rendent ce marché moins attractif. Les ordures, les odeurs et la boue dérangent les vendeurs et les acheteurs. Cela risque d'indigner encore les élèves et les enseignants de ce lycée, sans oublier la population environnante.