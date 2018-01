Congo-Brazzaville: Un planting d'arbres pour arrêter l'érosion au CEG de Ngoyo-la-plaine

Un don des autorités de la ville en attendant la construction de six autres salles de classe. « Je demande aux autorités et partenaires sociaux de nous aider. Cette érosion au milieu de la cour de l'école est un danger permanant surtout pour les petits enfants qui viennent se laver ici pendant la pluie puisque l'école n'a pas de mur de clôture », a-t-il indiqué.

La question de changement climatique aujourd'hui est non seulement de portée nationale mais aussi internationale, c'est ainsi que nous devons planter les arbres en se fondant sur le thème nationale de la journée de l'arbre, "L'arbre procure de revenus, l'arbre protège notre cadre de vie, l'arbre produit des médicaments, des aliments et d'autres biens " », a-t-il poursuivi.

Au total, quatre-vingts plants composés d'acacia et de mantalis sur cen vingt-deux reçus de la direction de Service national de reboisement (SNR), ont été plantés au tour du CEG Ngoyo-la-paline par les invités et les élèves qui en sont les bénéficiaires.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.