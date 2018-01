Afrique: Cameroun-Congo - Les Lions A' entrent en scène

Le Cameroun, logé dans le groupe D, veut lancer sa compétition sur un succès ce soir à Agadir.

Il sera 20h30 ce mardi au Cameroun (19h30 au Maroc) lorsque le Cameroun fera son entrée au 5e Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2018. Les Lions A' disputent en effet leur premier match face au Congo pour le compte du groupe D au stade Adrar d'Agadir. Une rencontre primordiale pour le groupe emmené par Rigobert Song qui fera ses premiers pas internationaux.

Et ce, après près de quatre mois de préparation ponctués par trois matchs amicaux internationaux disputés depuis le début de l'année, lors de leur acclamation au Maroc. Bilan : une défaite face au pays hôte de la compétition (3-1) et deux nuls contre la Guinée (1- 1) et le Nigeria (0-0). On peut donc croire que le sélectionneur national des A' a pu se faire une idée des manquements à corriger avant la première rencontre de ce soir. Pour atteindre son objectif, c'est-à-dire passer l'étape des quarts de finale où il s'était arrêté en 2016, le Cameroun va devoir soigner son entrée en matière dans ce CHAN. Mais attention, en face, le Congo n'est pas un enfant de choeur. Les Diables rouges ont en effet à leur actif l'élimination du tenant du titre, la RDC, lors des qualifications.

Et l'équipe entraînée par Barthelemy Ngatsono entend faire mieux que leur élimination en phase de poule en 2014, lors de leur première participation. Le groupe est composé en majorité de joueurs d'AC Léopards de Dolasie, champion du Congo en titre et habitué des coupes africaines, des Diables noirs de Brazzaville et d'AS Otoho. Les deux adversaires du jour ont en commun de n'avoir pas encore démarré leurs championnats respectifs. Le destin devrait donc sourire à l'équipe la plus affûtée physiquement. A noter que l'arbitre de la rencontre est l'Egyptien Ghead Zaglol Grisha.