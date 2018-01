Gabon: Port-Gentil - Le RESOFIME lance l'EPIBOX

Pour un meilleur suivi du projet, des formations sur les techniques commerciales sont prévues afin d'accompagner techniquement les 14 bénéficiaires sous le contrôle du FNAS et de la commission Projet RESOFIME. Du discours à la réalité, cela ne peut que satisfaire le président du Regroupement économique et social des filles mères, Yves Essongué qui se démêle depuis des années pour que la femme gabonaise adopte une culture entrepreneuriale dans l'objectif de sortie de la précarité. Le lancement le 13 janvier dernier devant le Centre hospitalier régional de Port-Gentil a vu un parterre d'invités dont le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice Ontina.

Les box ont été fabriqués par une PME locale, EGTM-Entreprise Gabonaise des Travaux métalliques" et ont couté plus de 14 millions de francs CFA. A en croire Yves Essongué, le Président-fondateur de l'association RESOFIME, le projet EPIBOX vise à autonomiser économiquement les jeunes mères. Le projet est financé à 35 millions dont 15 millions du Président de la République et un microcrédit de 20 millions de francs CFA de la Banque gabonaise de développement, un appui remboursable sur 24 mois.

