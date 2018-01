Gabon: Mercato - Aubaméyang bientôt à Arsenal ?

En situation très inconfortable à Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang prépare ses valises. Le Gabonais, attendu en Chine, pourrait finalement être recruté par Arsenal. En ce lundi, lendemain de défaite pour Arsenal, battu à Bournemouth (2-1) en championnat, les fans des Gunners font triste mine.

Non seulement leurs protégés ne parviennent pas à se relancer, mais en plus Alexis Sanchez apparaît tout proche de la sortie puisqu' attendu à Manchester United dans les heures ou jours à venir. En parallèle, le cas Mesut Özil est aussi loin d'être réglé, et l'international allemand devrait lui aussi plier bagage prochainement. Face à ce mécontentement grandissant, Arsène Wenger a peut-être trouvé la parade puisque les Londoniens seraient passés à l'action sur un nouveau dossier mercato. En effet, le technicien français serait décidé à recruter Pierre-Emerick Aubameyang, identifié comme le joueur idoine pour faire oublier la star chilienne. Plus que jamais, l'attaquant international gabonais apparaît sur le point de quitter le Borussia Dortmund, lui qui a encore été écarté pour raisons disciplinaires par sa direction dimanche, avant le duel face à Wolfsburg en Bundesliga.

Et depuis plusieurs semaines, l'ancien Stéphanois est courtisé par deux clubs chinois, le Guangzhou Evergrande et le Beijing Guoan, prêts à investir 70 M€ pour le faire venir tout en lui promettant un salaire astronomique. L'intéressé lui-même s'est dit tenté par les sommes folles qui lui ont été promises... Mais la prise de position d'Arsenal pourrait tout changer, d'autant que les Londoniens seraient sur le point de transmettre une offre de 60 M€ aux pensionnaires du Signal Iduna Park, rapportent les tabloïds locaux. C'est inférieur aux promesses chinoises, mais cette option anglaise ferait évidemment réfléchir la Panthère, qui pourrait malgré tout améliorer son salaire en Premier League tout en profitant d'un challenge sportif bien plus attractif qu'en Asie. Ces dernières années, Pierre-Emerick Aubameyang avait régulièrement été annoncé à Chelsea ou au Real Madrid, mais il pourrait finalement devenir la nouvelle star de l'Emirates Stadium.