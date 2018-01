Gabon: GABON 2018 - Le Cocan prêt pour la 23é édition de la CAN de Handball

Il est serein et rassure. Il a fait le point de ses activités pour le déroulement de la 23 édition de la Coupe d'Afrique de Handball Gabon 2018.François Epouta, Président du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations(Cocan) a répondu sereinement aux questions posées par les journalistes lors de la conférence de presse. Il a rassuré les hommes et femmes des médias que la fête du handball africain devra se dérouler dans de bonnes conditions. Il a tout de même rappelé à des fins utiles, que l'être humain est perfectible. Dans toute organisation, précise-t-il, il y a souvent des manquements. Mais nous allons nous atteler à faire en sorte de donner satisfaction à tout le monde, rassure le président du Cocan.

Aussi, était-il question pour lui,d'échanger avec les hommes et femmes des médias, du déroulement de la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball seniors hommes, Gabon 2018.Cette fête du handball africain va débuter ce mercredi 17 janvier entre le Gabon et le Congo, en match d'ouverture. A 48heures du match inaugural, le Cocan rassure les amoureux du handball que les rencontres seront à la hauteur des attentes et que tout ou presque, est fin prêt pour que le Gabon accueille l'Afrique une fois de plus.

Copyright © 2018 Gabonews.

