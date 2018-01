Bénin: Mobilisation des fonctionnairesdu pays

C'est maintenant à la Cour constitutionnelle de dire si les textes controversés sont conformes. Elle pourrait se prononcer avant la fin de la semaine d'après les informations de RFI. Et ce n'est pas simple, car il y a eu deux décisions opposées concernant la suppression du droit de grève pour les douaniers : la plus récente, en 2011, la Cour déclarait que cette suppression était conforme à la Constitution, en 2006, la Cour avait affirmé au contraire que la grève était un droit constitutionnel. Ses décisions sont très attendues, de nature à apaiser ou envenimer la situation.

Il y aura des perturbations dans le secteur de la santé, mais aussi dans l'enseignement, du primaire jusqu'à l'université, et dans les ministères qui se mobilisent par solidarité et pour des revendications plus spécifiques.

Au Bénin, cette semaine est marquée par les mouvements sociaux. La paralysie du secteur judiciaire continue, les magistrats reconduisent leur grève de 5 jours comme le personnel de la justice qui est passé de 3 à 5 jours. Et la fonction publique dans son ensemble est appelée à débrayer ce mardi et pour 72 heures par les sept centrales syndicales. Une mobilisation contre la suppression du droit de grève aux magistrats, aux greffiers, aux agents de santé, aux paramilitaires votée par les députés fin décembre.

