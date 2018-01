Mauritanie: Le Maroc liquide la Mauritanie

Cinq minutes plus tard, Ismaël El Haddad a doublé la mise pour le Maroc. El Kaabi a récidivé à la 80e minute en signant son doublé et alors qu'on se dirigeait vers un score final de 3-0. Achraf Benchark s'illustre à sa manière en inscrivant le 4e dans le temps additionnel.

Après une première période qui n'a pas souri aux Lions de l'Atlas, dominateurs mais incapables de concrétiser les nombreuses occasions de buts, le match a complètement tourné à l'avantage des marocains en seconde période à partir du premier but marqué par l'ancien joueur du Racing de Casablanca, El Kaabi, qui a profité d'une passe de Salah Eddine Saïdi légèrement déviée par un défenseur de la Mauritanie pour délivrer les 36.000 spectateurs du complexe sportif Mohammed V en marquant le premier but (66e).

El Kaabi à deux reprises (66' et 80'), El Haddad (72') et Bencharki (93') ont inscrit les buts de la rencontre. Après une belle cérémonie d'ouverture, le match qui a suivi et qui a opposé les Lions de l'Atlas aux Mourabitounes a également tenu ses promesses avec une large victoire 4-0 des hommes de Jamal Sellami.

