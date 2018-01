Tunisie: La mauvaise affaire de l'ESG et d'EZS

La DSG revient...

L'équipe de Ryadh Ben Abdallah a réussi une belle fin de parcours. Après avoir gagné face à la JSK mercredi, la DSGrombalia a récidivé en battant, cette fois, l'ESG qui a perdu du terrain, et qui aurait pu, en cas de victoire, se rassurer officiellement et se qualifier au play-off. Les joueurs de Grombalia ont pris les choses en main à partir de la moitié du second quart-temps pour terminer la mi-temps 46-33.

Les équipiers de Oussama Chabbouh (20 points) et Ahmed Trimech (17 points), ont mis la vitesse supérieure au 3e quart-temps pour mener 72-47. C'était alors suffisant pour contrecarrer le retour des Goulettois qui n'ont pas eu la même réussite et la même efficacité que lors des derniers matches. Ben Abdallah (17 points) et Hajri (16 points) n'étaient pas, à eux seuls, capables de faire basculer le match en faveur de l'ESG.

La DSG a joué le jeu et peut-être que si elle avait joué avec la même détermination au début du retour, elle aurait barré la route à ses adversaires pour la qualification au play-off.

Dans le second groupe, le choc JSM-EZS, capital pour gagner le 3e billet au play-off, a tourné de justesse (et c'était suffisant) pour la JSMenazah qui l'a emporté par un petit point d'écart. Ça s'est joué sur un rien avec la JSM qui a pris un avantage de deux points à 1 à la fin (60-58), avant de réussir un lancer franc par Aiouaz (61-58). Les Zahrois ont réduit l'écart à un point mais c'était trop tard, les joueurs de la JSM, emmenés par Enan (20 points) et Aiouaz (17 points), gagnent un match très précieux. Il leur faut battre l'ASH pour penser au play-off. A noter la victoire pour le moral du SN qui gagne enfin après une série de défaites et une inquiétante crise de résultats.

Deux matches aujourd'hui

Vu que l'ESR et l'ESS vont disputer un tournoi international à Dubaï, elles joueront ce soir les deux derniers matchs de la première phase respectivement contre la DSG (17h00 à Radès) et le SN (17h00 à Nabeul).

Les deux équipes ont assuré leur présence au play-off et se qualifient en tant que leaders. Le reste des matches va se dérouler samedi prochain.