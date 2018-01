Malawi: [La vie des mots] Don de livres - Prudence, prudence

Le débat s'est posé récemment avec la signature d'une convention entre le gouvernement ivoirien, le Syndicat national du livre (SNE) et la société Electre. Il prévoit l'envoi de 5 000 livres par an en Côte d'ivoire, portant sur trois catégories : littérature générale, livres pour la jeunesse, sciences humaines. Si cette convention est signée pour trois ans, cela signifie que 15 000 ouvrages vont aboutir dans les bibliothèques ivoiriennes. Le SNE a noté qu'il était « primordial » de ne pas mettre en danger les professionnels locaux.

L'édition en langue locale doit donc être encouragée, et surtout pas fragilisée par des dons de livres intempestifs. L'arrivée massive de livres d'Europe ou d'Amérique n'est pas forcément une bonne perspective pour la chaîne du livre en Afrique. Les éditeurs et les libraires se battent souvent dans des conditions économiques difficiles. L'ombre de la censure plane dans de nombreux pays.

Il convient d'abord de se demander si nos livres sont vraiment souhaités par les bénéficiaires. Je me souviens avoir aperçu l'œuvre complète de Furetière au Centre culturel français de Zomba, au Malawi, aujourd'hui disparu. Qui, en Afrique (et même en France), s'intéresse aux travaux de ce lexicographe et fabuliste du XVIIe siècle ?

