Mali: Le retrait du lait infantile Lactalis a débuté en décembre

Plusieurs pays africains sont touchés par la crise sanitaire Lactalis, du lait en poudre pour bébé, potentiellement contaminé à la salmonellose. L'industriel français Lactalis exporte son lait infantile dans le monde entier, notamment au Sénégal, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, à Madagascar et au Mali. Aucun cas de bébé malade n'a encore été décelé. Au Mali, les retraits ont commencé dès le mois de décembre.

Picot et Milumel. C'est sous ces deux marques que le lait infantile fabriqué par Lactalis est vendu en Afrique de l'Ouest. Alertées par l'Union européenne et non par le fabricant, les autorités maliennes ont commencé le retrait des produits potentiellement contaminés, dès le 21 décembre.

« D'ores et déjà, on a procédé au retrait de 6 952 kg de lait Picot dans ses différentes formes, ce qui représente 15 607 boîtes. Dans le lait Milumel, on ne l'a pas constaté », a déclaré Mamadou Sako, directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (Anssa).

Au Mali, le lait en poudre pour bébé est commercialisé essentiellement dans les pharmacies et dans les grandes surfaces. Le secteur informel n'étant pas concerné, les contrôles des autorités sanitaires s'en trouvent facilités. Les dépôts pharmaceutiques coopèrent mais la principale difficulté, c'est d'identifier les importateurs.

« La note verbale que nous avons reçue, cette année, ne donne pas les noms des importateurs ni la quantité envoyée au Mali, alors que d'habitude ces informations sont contenues dans la note. Il a donc fallu établir une liste de potentiels importateurs, faire la traçabilité pour pouvoir prendre des dispositions afin de procéder au retrait. Donc, pour le moment, je ne peux pas dire que tout le lait est retiré mais les opérations sont toujours en cours », a ajouté Mamadou Sako.

Selon les autorités, aucun nourrisson malade n'a été signalé ni aucune recrudescence de la salmonellose constatée dans les centres de santé, pour le moment.