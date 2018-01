Cote d'Ivoire: Ouverture du procès en assises de Lida Kouassi

Deux fois en une semaine, Bouaké a de nouveau été le théâtre, les 5 et 9 janviers… Plus »

Là encore le nom du commandant Abehi apparaît dans l'instruction, même si selon celle-ci Abehi s'est rapidement désolidarisé de la plateforme complotiste, indique l'arrêt de la cour. En revanche au domicile togolais de Lida Kouassi au moment de son arrestation on a trouvé des documents et manuscrits évoquant un « tableau de bord de la transition » ou un « plan de communication » à l'égard de la population accréditant la thèse d'un complot.

Ce procès c'est un peu : « On ne prend pas les mêmes, mais on recommence ». Après le procès contre le commandant Jean Noël Abehi et 11 de ses comparses la semaine dernière, c'est là encore pour complot contre l'autorité de l'Etat que l'ex-ministre de la Défense Moise Lida Kouassi et trois coaccusés ont comparu lundi devant la cour d'assises d'Abidjan.

